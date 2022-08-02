Це призводить до таких негативних явищ, як зростання інфляції.

Українська економіка на сьогодні демонструє не дуже втішні результати, що, своєю чергою, призводить до таких негативних явищ, як зростання інфляції.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

За його словами, на економіку негативно вплинуло й те, що багато підриємств припинили працювати, а українці виїхали за кордон через війну.

"Економіка, на жаль, показує не дуже втішні результати, тому що багато підприємств припинили роботу через бойові дії або скоротили роботу через розірвання ланцюжків постачання сировини і ланцюжків збуту продукції. Також багато наших співгромадян виїхали за межі України і не можуть працювати. За таких умов наша країна змушена функціонувати і, на жаль, не все так позитивно складається, як би нам того хотілося", - зазначив Кава.

Заступник міністра додав, що допомога союзників дає Україні змогу балансувати бюджет та виконувати свої зобов'язання.

"Ми дуже активно працюємо з нашими зовнішніми партнерами, які надають Україні підтримку у вигляді грантів, кредитів, щоб балансувати наш бюджет, щоб держава могла виконувати зобов'язання в першу чергу перед військовими та робити соціальні виплати", - сказав Кава.

Як повідомляв УНІАН, споживча інфляція в Україні у червні в річному вираженні у порівнянні з червнем 2021 року становила 21,5%. Національний банк України прогнозує інфляцію у понад 30% за підсумками 2022 року.

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