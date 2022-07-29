З відновленням економіки номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищать довоєнний рівень вже у 2023 році.

Номінальний зарплати в Україні в 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) – на 27%.

Про це йдеться в інфляційному звіт Національного банку.

Зазначається, що глибокий спад економіки зумовив стрімке зростання рівня безробіття (до близько 35% у ІІ кварталі 2022 року). Надалі безробіття поступово знижуватиметься, проте залишатиметься вищим за свій природній рівень через довгострокові наслідки війни.

Також суттєве зниження економічної активності призвело до різкого зниження доходів населення.

"На початку війни підприємства намагалися виплачувати зарплату в повному обсязі, але через продовження бойових дій та погіршення фінансово-економічного стану переважна кількість підприємств не в змозі забезпечувати довоєнний рівень оплати праці. Як наслідок, номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) – на 27%", - йдеться у повідомленні.

Регулятор прогнозує, що надалі з відновленням економіки та пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищать довоєнний рівень вже у 2023 році. Утім, з урахуванням інфляційних процесів реальні зарплати наприкінці 2024 року все ще будуть нижчими за довоєнний рівень.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України прогнозує інфляцію у понад 30% за підсумками 2022 року.

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