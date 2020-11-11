За даними Нацбанку, темпи зростання цін на продовольчі товари збільшилися до 3,4%.

Зростанню споживчої інфляції, яка в жовтні прискорилася до 2,6% в річному вираженні проти 2,3% у вересні, сприяли ослаблення гривні, подорожчання енергоносіїв і низькі показники врожаю окремих культур.

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Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

У повідомленні також наголошується, що збільшилися темпи зростання цін на продовольчі товари (до 3,4% р/р).

"Досить швидко подорожчала рослинна олія на тлі низького врожаю соняшнику і високих експортних цін. Це своєю чергою відбилося й на вартості майонезу і маргарину. Крім цього, підвищилися темпи зростання цін на хліб і макаронні вироби внаслідок подорожчання сировини та енергетичних ресурсів", - зазначив регулятор.

Ослаблення курсу гривні

Згідно з повідомленням, високими темпами зростали ціни на непродовольчі товари (0,8% р/р) насамперед внаслідок ослаблення гривні. Повернулися до зростання ціни на побутову техніку, сповільнилося падіння цін на електроніку, а зростання вартості меблів і автомобілів прискорилося. Водночас дешевше, ніж минулого року, залишалися одяг і взуття, в тому числі через слабкий попит внаслідок активного використання громадянами можливостей дистанційної роботи та навчання.

"Темпи зростання вартості послуг сповільнилися (до 6,4% р/р). З одного боку, уповільнення було очікуваним через вичерпання ефектів бази порівняння для окремих видів послуг, зокрема телекомунікаційних. З іншого, ймовірно, додалися ефекти через зростання захворюваності та посилення обмежень в окремих областях. Зокрема, сповільнилося зростання вартості послуг підприємств громадського харчування, готелів, кінотеатрів, салонів краси, курсів іноземної мови, оренди житла. Водночас враховуючи погіршення епідемічної ситуації, прискорилося зростання вартості послуг лікарень", - сказано в повідомленні.

Падіння цін на паливо

Відзначається, що здешевлення палива несуттєво сповільнилося (до 16,6% р/р). Зниження світових цін на нафту було нівельовано істотним попитом на паливо через високу інтенсивність користування автомобілями в умовах пандемії, а також ослабленням гривні.

Споживча інфляція залишається нижче цільового діапазону 5% + / - 1 п.п. однак із пожвавленням економічної активності на тлі збереження м'якої монетарної та фіскальної політики, а також через подорожчання енергоносіїв очікується, що вона прискориться і досягне цільового діапазону в кінці року. Водночас у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності та посиленням карантину повернення інфляції в цільовий діапазон може зайняти більше часу, зазначив регулятор.

Довідка УНІАН

За даними Державної служби статистики, споживча інфляція в Україні в жовтні 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з жовтнем 2019 року - склала 2,6%.

У порівнянні з вереснем 2020 року споживчі ціни в жовтні зросли на 1%, а з груднем 2019 року – на 2,7%.

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Автор: Богдан Слуцький