Національний банк України на середу, 11 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,12 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.
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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 33,20 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася до євро на 19 копійок в порівнянні з попереднім показником.
Офіційний курс
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2812,06 (10 листопада – 2811,16)
100 EUR – 3320,06 (10 листопада – 3339,38)
Курс на міжбанку
На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,11/28,12 гривні/долар, до євро – на рівні 33,17/33,19 гривні/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на вівторок, 10 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,11 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.
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