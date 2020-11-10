Курс долара зріс до 28,12 гривні, тоді як курс євро ослаб до 33,20 гривні.

Національний банк України на середу, 11 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,12 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 33,20 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася до євро на 19 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2812,06 (10 листопада – 2811,16)

100 EUR – 3320,06 (10 листопада – 3339,38)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,11/28,12 гривні/долар, до євро – на рівні 33,17/33,19 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 10 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,11 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій