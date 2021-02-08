Причиною такого різкого подорожчання криптовалюти стала покупка компанією Tesla криптовалюти на 1,5 мільярда доларів.

Компанія Tesla інвестувала 1,5 мільярда доларів в біткойни й планує "в найближчому майбутньому" почати приймати біткойни як плату за свої продукти - на тлі цих новин вартість біткойна перевищила 44 тисячі доларів.

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Про інвестиції в біткойн Tesla йдеться у розкритті інформації для Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Tesla також зазначила, що в найближчому майбутньому планує почати приймати біткойни в якості форми оплати за свої продукти.

"У січні 2021 року ми оновили свої правила, що стосуються інвестування, щоб забезпечити більше гнучкості в подальшій диверсифікації та максимізації прибутку від коштів, які не потрібні нам для підтримки достатнього рівня ліквідності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Tesla в рамках цих правил може інвестувати частину таких коштів в цифрові активи, золото, забезпечені золотом ETF та інші інструменти.

На тлі цих новин біткойн оновив історичний максимум - вартість криптовалюта перевищила 44 тисячі доларів, свідчать дані порталу Coin Desk.

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Автор: УНІАН