На його думку, біткоїн "перебуває на порозі широкого визнання" у фінансовому світі.

Засновник і глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск назвав себе прихильником криптовалюти біткоїн.

В ході інтерв'ю, опублікованого в соцмережі Clubhouse, Маск сказав, що йому варто було купувати цю криптовалюта вісім років тому. Аудіозапис інтерв'ю доступний в YouTube.

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"Зараз я вважаю, що біткоїн — це добре. Я запізнився на вечірку, але я прихильник біткоїну», — заявив Маск.

На його думку, біткоїн "перебуває на порозі широкого визнання" у фінансовому світі.

Маск також розповів, що його твіти стосовно криптовалюти Dogecoin є жартівливими. Ця криптовалюта названа на честь вірусного інтернет-мема Doge.

"Найбільш іронічним результатом було б, якби Dogecoin в майбутньому став валютою Землі", — пожартував Маск.

Що таке біткоїн

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році, базується на самоопублікованому документі Накамото.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїна вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюта став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Як змінювався курс криптовалюти

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долар за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів у США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоіна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.

30 грудня 2020 року курс біткоїн піднявся до $29 тисяч.

Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.

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Автор: Олена Коваленко