На думку експерта, до кінця наступного тижня біткоїн втратить в ціні не менше 6 тисяч доларів.

До кінця наступного тижня курс біткоїна може істотно змінитися.

Такий прогноз озвучив головний стратег по криптовалюті компанії TomiEx Анжей Ковальчук, повідомляє "Обозреватель".

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На думку експерта, до кінця наступного тижня біткоїн втратить в ціні не менше 6 тисяч доларів. У період з 12 по 18 липня ціна біткоїна може опуститися до 27 тисяч доларів за монету.

За словами експерта, передумов до подорожчання біткоїн на цей момент немає.

"Немає тригерів, які вже зараз можна сприймати як початок висхідного тренда до нових максимумів, і немає тригерів, для тотальних розпродажів", - зазначив експерт.

За його словами, не варто закривати угоди в мінус, з втратами.

Станом на 14:42 за Києвом ціна становила 32,756, в той час, як станом на 10:37 9 липня біткоїн коштував 32,884 долара.

Тобто менш ніж за 4 години біткоїн подешевшав на 130 доларів.

Заяви Ілона Маска про біткоїн

19 лютого 2021 року Ілон Маск розкрив секрет успіху біткоїна.

22 травня Ілон Маск Ілон зробив вибір між звичайними грошима та криптовалютою.

27 травня 2021 року Ілон Маск захотів зробити криптовалюту стабільною і "підняв" курс біткоїна.

4 червня 2021 року жарт Ілона Маска обвалив курс біткоїна.

Як змінювався курс криптовалюти

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Автор: Олена Коваленко