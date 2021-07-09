До кінця наступного тижня курс біткоїна може істотно змінитися.
Такий прогноз озвучив головний стратег по криптовалюті компанії TomiEx Анжей Ковальчук, повідомляє "Обозреватель".
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На думку експерта, до кінця наступного тижня біткоїн втратить в ціні не менше 6 тисяч доларів. У період з 12 по 18 липня ціна біткоїна може опуститися до 27 тисяч доларів за монету.
За словами експерта, передумов до подорожчання біткоїн на цей момент немає.
"Немає тригерів, які вже зараз можна сприймати як початок висхідного тренда до нових максимумів, і немає тригерів, для тотальних розпродажів", - зазначив експерт.
За його словами, не варто закривати угоди в мінус, з втратами.
Станом на 14:42 за Києвом ціна становила 32,756, в той час, як станом на 10:37 9 липня біткоїн коштував 32,884 долара.
Тобто менш ніж за 4 години біткоїн подешевшав на 130 доларів.
Заяви Ілона Маска про біткоїн
- 19 лютого 2021 року Ілон Маск розкрив секрет успіху біткоїна.
- 22 травня Ілон Маск Ілон зробив вибір між звичайними грошима та криптовалютою.
- 27 травня 2021 року Ілон Маск захотів зробити криптовалюту стабільною і "підняв" курс біткоїна.
- 4 червня 2021 року жарт Ілона Маска обвалив курс біткоїна.
Як змінювався курс криптовалюти
- У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.
- Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.
- 11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.
- Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".
- Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.
- Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долара за монету.
- 22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.
- 4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.
- 18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.
- 16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.
- 30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.
- Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.
- 22 лютого 2021 року ціна біткоїна перевищила $58 тисяч.
- 13 квітня 2021 року біткоїн в ході торгів перевищив $ 62,7 тис., оновивши історичний максимум.
- 23 квітня 2021 року біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.
- 9 липня 2021 року експерти прогнозували, що всупереч заявам Ілона Маска курс біткоїна обрушиться в чотири рази.
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