Біткоїну прогнозують різке падіння / фото УНІАН Володимир Гонтар

Курс біткоїна може різко змінити траєкторію і почати небачене раніше зниження.

Такий прогноз озвучив генеральний директор лондонської компанії ADVFN Клем Чемберс, повідомляє Stansberry research.

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На думку експерта, курс біткоїна впаде з 32,4 до 10 тисяч доларів за монету. 

Однак, експерт не виключає, що в разі пікового падіння, курс біткоїна може опуститися до 7 тисяч доларів.

"На ринку буде величезна волатильність. Трейдери мають бути до зубів озброєні інструментами, щоб впоратися з цим божевіллям, але для інвестора це гра в очікування", – говорить Чемберс.

На думку експерта ситуація з курсом криптовалюти не пов'язана із заявами Ілона Маска. 

Станом на 10:37 9 липня біткоїн коштував 32,884 долара.

Скриншот Coindesk

Заяви Ілона Маска про біткоїн

Як змінювався курс криптовалюти

  • У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.
  • Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.
  • 11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.
  • Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".
  • Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.
  • Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долара за монету.
  • 22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.
  • 4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.
  • 18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.
  • 16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.
  • 30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.
  • Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.
  • 22 лютого 2021 року ціна біткоїна перевищила $58 тисяч.
  • 13 квітня 2021 року біткоїн в ході торгів перевищив $ 62,7 тис., оновивши історичний максимум.
  • 23 квітня 2021 року біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.

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Автор: Олена Коваленко