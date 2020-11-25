Так їм компенсують втрати від "карантину вихідного дня".

Кабінет міністрів продовжив до кінця року програму фінансової підтримки фізичних осіб – підприємців, які використовують спрощену систему оподаткування першої та другої групи, А також мають дітей.

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Відповідну постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Як сказано в пояснювальній записці до документа, мова йде про продовження програми підтримки ФОПів, яка діяла в травні-серпні. Кабмін вирішив продовжити виплати до кінця року, тим самим компенсувавши втрати в листопаді і грудні тим підприємцям, які постраждали від введення "карантину вихідного дня".

Ті підприємці, які отримували цю допомогу навесні і влітку, отримають її в грудні без подачі нової заяви і необхідних документів. А ті, хто претендує на таку допомогу вперше, повинні подати заяву і документи до 15 грудня.

Як зазначив під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться про виплату 2 тисячі гривень на кожну дитину віком до 10 років.

"Загальне фінансування за цією програмою до кінця року становитиме фактично 1 мільярд гривень", - сказав він.

Як зазначила Міністр соціальної політики Марина Лазебна, гроші на програму виділятимуться зі спецфонду по боротьбі з коронавірусом. Навесні та влітку за цією програмою отримали допомогу 87 тисяч підприємців на більш ніж 115 тисяч дітей.

Що цьому передувало

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 Листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонена робота кафе і ресторанів (за винятком послуги "на винос"), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів і т. п.

Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.

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Автор: Дмитро Шварц