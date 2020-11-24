Зокрема, на охорону здоров'я використано 7,8 млрд грн з 18,5 млрд грн.

З Фонду боротьби з COVID-19, станом на 20 листопада 2020 року, витрачено 41 млрд грн з 66 млрд грн, що становить 62% від загальної суми.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

"На охорону здоров'я використано 7,8 млрд грн з 18,5 млрд грн передбачених коштів", - сказано в повідомленні.

Зокрема, на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам використано 4,2 млрд грн з передбачених 6,1 млрд грн, або 68,5%. На будівництво і ремонт приймальних відділень спрямовано 1,7 млрд грн, на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту використано 0,8 млрд грн з передбачених 4 млрд грн, або 20%.

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Крім того, місцевим бюджетам перерахована субвенція на забезпечення лікарень киснем у розмірі 571 млн грн. Усього на ці цілі передбачено 1,5 млрд грн. На закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень використано 0,5 млрд грн з передбачених 4,7 млрд грн, або 10,6%, а на закупівлю апаратів ШВЛ витрачено 42 млн грн з передбачених 100 млн грн.

Також Мінфін повідомляє, що на заходи в сфері соціального захисту використано 9,4 млрд грн з передбачених 11,7 млрд грн. Зокрема, 6,8 млрд грн перераховано Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття, і 1,7 млрд грн - до Фонду соціального страхування. Крім того, 0,8 млрд грн використано на виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та відносяться до першої та другої груп платників єдиного податку.

Крім того, за даними Мінфіну, на заходи в сфері стимулювання економіки використано 20,8 млрд грн з передбачених 32,4 млрд грн, або 64%. Зокрема, на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення перераховано 20,76 млрд грн з передбачених 31,45 млрд грн, або 66%. За наявною інформацією, станом на 1 листопада, сума за договорами становить 23,4 млрд грн.

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Також повідомляється, що на державну підтримку сфери культури, туризму і креативних індустрій використано 58 млн грн з передбачених 1 млрд грн, або 5,8%.

Що цьому передувало

13 квітня Верховна Рада прийняла зміни до Закону Про держбюджет на 2020 рік, згідно з якими був створений спецфонд по боротьбі з коронавірусом обсягом 64,7 млрд грн.

Як раніше повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, у проекті державного бюджету на 2021 рік не передбачена окрема стаття на фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

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Автор: Катерина Жирій