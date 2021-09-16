Особливістю 2021 року стало прискорення інфляційної динаміки.

Кабінет міністрів прогнозує уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.

Такі дані містяться в опублікованому проект державного бюджету на 2022 рік.

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Передбачається, що індекс споживчих цін складе 6,2% грудень до грудня попереднього року і 7,2% в середньому до попереднього року.

"У 2022 році прогнозується, що зростання внутрішніх цін на споживчому ринку сповільниться до 6,2% (грудень до грудня) з подальшим спадним трендом. Стабілізація темпів інфляції на низькому рівні створить додаткові можливості для більш інтенсивної інтеграції в системи фінансових і виробничих відносин європейського ринку на вигідних паритетних засадах", - йдеться в пояснювальній записці до проекту держбюджету.

Відзначається, що разом з тим, з боку зовнішнього середовища існує ризик продовження інфляційного тренда в розвинених країнах, що створює ризики посилення імпорту інфляції в Україні.

Згідно з документом, особливістю 2021 року стало прискорення інфляційної динаміки.

"У порівнянні з серпнем минулого року зростання споживчих цін склало 10,2%, що є максимальним значенням з травня 2018 року. При цьому базова інфляція також продемонструвала прискорення до 7,2%. Така динаміка, переважно, обумовлена зростанням світових цін на продовольство та енергоресурси, стимулює як безпосереднє підвищення цін на ці товари в Україні, так і підвищення виробничих витрат підприємств в результаті зростання вартості сировини та енергії", - йдеться в пояснювальній записці.

Серед інших факторів відзначається також реалізація частини відкладеного під час жорстких карантинних обмежень споживчого попиту і компенсація понесених бізнесом під час обмежень збитків.

Споживча інфляція в Україні:

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року - склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.

Держбюджет-2022:

Глава уряду заявляв, що проект державного бюджету на 2022 рік буде збалансованим і реалістичним.

Проект державного бюджету на 2022 рік складено з дефіцитом у 3,5% від валового внутрішнього продукту.

15 вересня 2021 року Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Автор: Катерина Жирій