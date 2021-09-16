Кабінет міністрів прогнозує уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.
Такі дані містяться в опублікованому проект державного бюджету на 2022 рік.
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Передбачається, що індекс споживчих цін складе 6,2% грудень до грудня попереднього року і 7,2% в середньому до попереднього року.
"У 2022 році прогнозується, що зростання внутрішніх цін на споживчому ринку сповільниться до 6,2% (грудень до грудня) з подальшим спадним трендом. Стабілізація темпів інфляції на низькому рівні створить додаткові можливості для більш інтенсивної інтеграції в системи фінансових і виробничих відносин європейського ринку на вигідних паритетних засадах", - йдеться в пояснювальній записці до проекту держбюджету.
Відзначається, що разом з тим, з боку зовнішнього середовища існує ризик продовження інфляційного тренда в розвинених країнах, що створює ризики посилення імпорту інфляції в Україні.
Згідно з документом, особливістю 2021 року стало прискорення інфляційної динаміки.
"У порівнянні з серпнем минулого року зростання споживчих цін склало 10,2%, що є максимальним значенням з травня 2018 року. При цьому базова інфляція також продемонструвала прискорення до 7,2%. Така динаміка, переважно, обумовлена зростанням світових цін на продовольство та енергоресурси, стимулює як безпосереднє підвищення цін на ці товари в Україні, так і підвищення виробничих витрат підприємств в результаті зростання вартості сировини та енергії", - йдеться в пояснювальній записці.
Серед інших факторів відзначається також реалізація частини відкладеного під час жорстких карантинних обмежень споживчого попиту і компенсація понесених бізнесом під час обмежень збитків.
Споживча інфляція в Україні:
Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року - склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.
Держбюджет-2022:
Глава уряду заявляв, що проект державного бюджету на 2022 рік буде збалансованим і реалістичним.
Проект державного бюджету на 2022 рік складено з дефіцитом у 3,5% від валового внутрішнього продукту.
15 вересня 2021 року Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.