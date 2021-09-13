В Україні буде змінено методику розрахунку мінімальних цін на алкоголь.

В Україні будуть змінені мінімальні роздрібні ціни на алкоголь.

Проект постанови про затвердження оновлених цін розроблений Міністерством економіки України.

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Передбачається, що документ дозволить легальним виробникам підвищити вартість продукції до економічно обґрунтованого рівня.

Крім того, у відомстві зазначили, що проект також покликаний детінізувати ринок алкоголю.

"Через подорожчання сировини та матеріалів, що використовуються в галузі, легальні виробники алкогольних напоїв без актуалізації МРЦ не можуть підняти вартість свого продукту до економічно обґрунтованого", – розповіли в Міністерстві.

Мінекономіки спільно з Інститутом економіки та прогнозування НАН України опрацьовують алгоритм проведення розрахунків МРЦ та вивчають можливості його удосконалення.

"Враховуємо вплив всіх ключових індикаторів, зокрема, питому вагу обсягів виробника на ринку і порівнюємо надану інформацію за ринковими цінами, щоб уникнути маніпуляції з даними", – розповів заступник міністра економіки Сергій Теленик.

Зараз документ знаходиться на погодженні з іншими органами влади.

Ціни на алкоголь і сигарети:

В Україні за 2021 рік істотно піднялися ціни на алкоголь і сигарети.

Так, пиво вітчизняного виробника з червня 2020 року по червень 2021 року додало в ціні в середньому на 5,7% (до 18,59 гривень за 0,5 літра).

Вартість горілки збільшилася на 1,3% (до 93,31 гривень за 0,5 літра). Столові вина також додали у вартості на 3,2% (до 69,24 гривень за 0,75 літра).

Сигарети з фільтром вітчизняних марок у червні 2021 року в середньому по Україні продавалися по 47,81 гривень за пачку (20 штук), що на 19,5% дорожче, ніж торік. Сигарети без фільтра зараз можна купити в роздробі по 42,87 гривень за пачку (дорожче на 20,3%).

Споживчі ціни в червні 2021 року проти травня 2021 року збільшилися в цілому на 0,2%. У порівнянні з червнем 2020-го - на 9,5%, а в порівнянні з груднем 2020 року - на 6,4%.

15 липня 2021 року в Україні злетіли ціни на алкоголь і сигарети.

З зими по літо 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція склала 8,3%.

Автор: Олена Коваленко