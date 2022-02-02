Отримати гроші з 7 лютого зможуть вакциновані двома дозами українці, яким виповнилося 14 років.

Кабінет міністрів розширив дію програми "єПідтримка" по виплаті 1 тисячі гривень вакцинованим на дітей віком від 14 років.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272" прийнято під час засідання уряду.

Документ розроблено з метою стимулювання вакцинації та підтримки громадян, зокрема осіб віком від 14 років, а також розширення сфер діяльності, в яких можна отримати послуги в рамках програми "єПідтримка".

Перелік сфер діяльності, у яких можна отримати послуги в рамках програми, розширено, зокрема, на сферу освіти (у тому числі на оплату здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках та секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти та проживання в гуртожитках закладів освіти). Також дозволено придбання за кошти програми "єПідтримка" друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, а також шкільного приладдя та канцелярських виробів.

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Постанова набирає чинності 7 лютого.

Тисяча за вакцинацію: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.