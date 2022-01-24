Наразі вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми.

В уряді хочуть надати право купувати ліки за програмою "єПідтримка" особам з інвалідністю першої групи.

Як повідомляється на сайті глави держави, про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню COVID-19.

Зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що відсьогодні люди, старші за 60 років, зможуть використовувати 1 тис. грн, наданих державою в межах програми "єПідтримка", на купівлю ліків.

Крім того, за його словами, Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю розширення програми "єПідтримка" й на інші групи населення.

"Розглядається можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми.

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Як повідомляв УНІАН, 19 січня Кабінет міністрів розширив перелік напрямків, на які можна витрачати 1 тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка", надавши можливість вакцинованим українцям віком від 60 років придбати за ці кошти лікарські засоби.

15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

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