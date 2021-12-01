Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2022 рік зменшено на 1,430 млрд грн.

Кабінет Міністрів України до другого читання проекту державного бюджету на 2022 рік збільшив видатки на 55,5 млрд грн – до 1,521 трлн грн.

"Витрати і надання кредитів збільшені в законопроекті до другого читання в порівнянні з першим читанням на 55,526 млрд грн і склали 1,521 трлн грн, у тому числі витрати загального фонду – 1,351 трлн грн і витрати спеціального фонду-170 млрд грн", - сказано в пояснювальній записці до оновленого документу.

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Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2022 рік зменшено на 1,430 млрд грн, зокрема, за рахунок зменшення обсягу платежів з обслуговування державного внутрішнього боргу.

Зазначається, що для розв'язання проблем як соціального, так і економічного характеру, передбачено збільшення видатків державного бюджету, зокрема, на заходи соціальної підтримки у зв'язку з протиепідемічними обмеженнями – на 3 млрд грн, підвищення заробітної плати медичним працівникам державних закладів охорони здоров'я – 2,05 млрд грн, цифровізація – 1,86 млрд грн.

Крім цього, серед найбільших підвищень заплановано збільшити витрати на оновлення рухомого складу і модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень на 4,3 млрд грн, поповнення статутного капіталу акціонерного товариства "Українські національні авіалінії" – 1 млрд грн, фінансове забезпечення заходів з розвитку аеропортної інфраструктури – 3,4 млрд грн, фінансування загальнодержавної цільової соціальної програми "Питна вода України" на 2022 – 2026 роки" – 1 млрд грн.

Держбюджет на 2022 рік:

Верховна Рада 2 листопада 2021 року ухвалила в першому читанні законопроект "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Згідно з прийнятим документом, доходи держбюджету були передбачені на рівні 1,267 трлн грн, витрати - 1,442 трлн грн. Дефіцит бюджету-3,5% валового внутрішнього продукту (ВВП), що становить 188 млрд грн.

Зростання економіки очікується на рівні 3,8%. На обслуговування держборгу закладено 181,4 млрд грн, погашення - 393,3 млрд грн. Середньомісячна зарплата складе 15 тис. 300 грн. Споживча інфляція досягне 6,2%. Середньорічний курс закладено на рівні 28,6 грн за долар.

1 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України збільшив дохідну частину державного бюджету на 2022 рік у редакції законопроекту №6000 до другого читання на 55 млрд грн - до 1,322 трлн грн.

Автор: Катерина Жирій