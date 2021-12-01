Парламент 2 листопада ухвалив документ у першому читанні.

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді доопрацьований проект закону про державний бюджет на 2022 рік для розгляду у другому читанні.

Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

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Незадовго до реєстрації документа у Верховній Раді представник уряду в парламенті Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін затвердив на засіданні проект закону про держбюджет на 2022 рік в редакції до другого читання і негайно направив його до парламенту.

"Кабінет міністрів схвалив на своєму засіданні проект закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік", підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, схвалених її постановою від 2 листопада 2021 року №1837-IX", - зазначив він.

Держбюджет на 2022 рік:

Верховна Рада 2 листопада 2021 року ухвалила в першому читанні законопроект "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Згідно з прийнятим документом, доходи держбюджету передбачені на рівні 1,267 трлн грн, витрати - 1,442 трлн грн. Дефіцит бюджету-3,5% валового внутрішнього продукту (ВВП), що становить 188 млрд грн.

Зростання економіки очікується на рівні 3,8%. На обслуговування держборгу закладено 181,4 млрд грн, погашення - 393,3 млрд грн. Середньомісячна зарплата складе 15 тис. 300 грн. Споживча інфляція досягне 6,2%. Середньорічний курс закладено на рівні 28,6 грн за долар.

Автор: Богдан Слуцький