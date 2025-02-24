Також премʼєр Канади оголосив про виділення військової допомоги для України.

Український народ не повинен був пережити й одного дня повномасштабної війни з Росією. Про це під час пленарного засідання "Підтримуй Україну" заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Це не той конфлікт, якого Україна хотіла чи який вона спровокувала. Ця війна розпочата з однієї причини – прагнення Росії стерти українську історію та розширити територію своєї імперії. Дії РФ ніщо інше, як прямий напад. Ми повинні зробити все, щоб Україна отримала довготривалий мир, який не може бути досягнутий без українців за столом переговорів", – заявив політик.

Він закликав партнерів збільшити допомогу Україні. Також прем'єр Канади оголосив, що Київ отримає додаткові 25 бойових машин піхоти LAV III та інші види озброєння.

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"Ми надамо дві броньовані машини бойової підтримки, на яких українські війська незабаром пройдуть підготовку в Німеччині. Ми також надамо системи посадки для літаків F-16. Вони були передані два місяці тому. А також ми надамо чотири авіаційні тренажери для F-16 в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів боєприпасів та аптечок першої допомоги. Ми також передамо першу частину допомоги Україні розміром у 5 мільярдів доларів, які профінансуються за рахунок надходжень від заморожених російських активів", – додав Трюдо.

Допомога Україні - головні новини

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС передасть Україні 3,5 мільярда євро у березні 2025 року. Зазначається, що загалом ЄС та країни-члени з початку повномасштабного вторгнення РФ передали Києву 134 мільярди євро.

Тим часом Володимир Зеленський заявив, що США хочуть повернути всі гроші, які вони передавали Україні як допомогу. Він також додав, що сума у 500 мільярдів доларів допомоги, про яку каже Трамп, завищена.

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