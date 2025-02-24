ЄС вже підтримав Україну на суму 134 мільярди євро.

Європейський Союз у березні надасть Україні допомогу у розмірі 3,5 мільярда євро.

Про це йдеться у заяві президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Міжнародному саміті підтримки України в Києві.

"Європа тут, щоб зміцнити Україну в цей критичний момент. Можу анонсувати, що вже в березні надійде новий платіж Україні в 3,5 млрд євро", - йдеться у заяві.

Відео дня

Фон дер Ляєн наголосила, що першочерговим завданням ЄС залишається посилення опору України.

"Наразі наш Союз та країни-члени підтримали Україну на суму 134 мільярди євро. Це більше, ніж будь-хто інший. Завдяки нашому механізму в Україні та позиці G7 ми закрили бюджетний дефіцит України на весь 2025 рік", - сказала вона.

Крім цього, президентка Єврокомісії підкреслила, що паралельно союзники повинні прискорити негайну доставку зброї та боєприпасів, що буде основою їхньої роботи в найближчі тижні.

Візит європейських лідерів до України

У третю річницю повномасштабної війни РФ проти України до Києва прибувають іноземні лідери. Першими приїхали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта.

Крім того, 24 лютого Рада Європейського Союзу схвалила масштабний 16-й пакет економічних та індивідуальних сакнкцій. Новий пакет зачіпає життєво важливі сектори російської економіки та спрямований на подальше послаблення здатності російського режиму здійснювати його незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: