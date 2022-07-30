Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків.

Кабінет Міністрів вніс зміни до Основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення кредиту від Канади.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що проєкт постанови розроблено Мінфіном для можливості збільшення суми пільгового кредиту на 0,45 млрд канадських доларів (0,351 млрд дол США в еквіваленті) у межах кредитного договору між Україною та Канадою.

В результаті сума кредиту становитиме 1,45 млрд канадських доларів – 1,131 млрд дол США. Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних. Для додаткових траншів кредиту збережені зазначені умови.

"Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів", – додали в Мінфіні.

Раніше стало відомо, що Європейський інвестиційний банк виділить Україні додатково 700 млн доларів.

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