Про це повідомила віце-президент ЄІБ на конференції з питань відновлення України в швейцарському Лугано.

Європейський інвестиційний банк виділить Україні додатково 700 млн доларів.

Про це заявив віце-президент ЄІБ Тереза Червінська на міжнародній конференції з питань відновлення України, яка проходить у швейцарському місті Лугано.

"Європейський інвестиційний банк і далі буде підтримувати Україну. Потрібне швидке відновлення, але також необхідна довготривала підтримка. Ми будемо продовжувати пошуки рішень, що необхідно робити відразу, а також розширюємо на майже 700 млн доларів допомогу", - сказала вона.

Війна в Україні та ЄІБ:

11 березня 2022 року Україна отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку.

На початку квітня Європейський інвестиційний банк перерахував Україні 668 млн євро невідкладної допомоги.

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