Європейський інвестиційний банк виділить Україні додатково 700 млн доларів.
Про це заявив віце-президент ЄІБ Тереза Червінська на міжнародній конференції з питань відновлення України, яка проходить у швейцарському місті Лугано.
"Європейський інвестиційний банк і далі буде підтримувати Україну. Потрібне швидке відновлення, але також необхідна довготривала підтримка. Ми будемо продовжувати пошуки рішень, що необхідно робити відразу, а також розширюємо на майже 700 млн доларів допомогу", - сказала вона.
Війна в Україні та ЄІБ:
11 березня 2022 року Україна отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку.
На початку квітня Європейський інвестиційний банк перерахував Україні 668 млн євро невідкладної допомоги.
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