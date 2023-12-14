Основним напрямом фінансування традиційно стала сфера освіти.

Депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2024 рік. Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували в сумі понад 72,6 млрд грн, видатки – понад 85,3 млрд. Відповідне рішення підтримали 80 депутатів.

"Найбільшу питому вагу доходів становлять податкові надходження, із яких податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) запланували в сумі 32 млрд грн, податок на прибуток підприємств становить 7,5 млрд грн. Місцеві податки – 16,8 млрд грн, кошти від продажу землі – 2,8 млрд грн", – повідомляє прес-служба Київради.

Що передбачено бюджетом

Основним напрямом фінансування традиційно стала сфера освіти – на неї виділили понад 27,2 млрд грн, що складає понад 32% видатків міського бюджету.

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Видатки на транспорт, дорожнє господарство та зв’язок у кошторисі Києва запланували понад 23,8 млрд грн або 28% бюджету міста. На житлово-комунальне господарство виділили 8,2 млрд грн, соціальний захист – 7,8 млрд грн, охорону здоров’я – близько 6 млрд грн, культуру і мистецтво – 1,7 млрд грн, фізичну культуру і спорт – 1,5 млрд грн.

На підтримку військових виділять 1 млрд грн. Таким чином, на ЗСУ передбачено біля 1% бюджету.

Що кажуть про бюджет у Київраді

Депутатка Київради від фракції "Слуга народу" Ксенія Семенова вважає, що бюджет столиці на наступний рік не є кошторисом воєнного часу. За її словами, це бюджет, який був два роки тому.

"Той бюджет, який щойно проголосувала Київрада, не є бюджетом війни, а тим, який був два роки тому: транспортні розв'язки, нова інфраструктура рекреаційна, парк Наталка, Подільсько-Воскресенський міст, метро на Виноградар. Ми не отримали відповіді на питання, скільки ми там заклали на ЗСУ", – цитує її слова під час засідання "Суспільне".

Водночас представник фракції "Європейська Солідарність" Володимир Прокопів каже, що в бюджеті мають закладатися важелі для розвитку міста. Він наголосив, що в державі має бути бюджет війни, де немає видатків на серіали та шоу.

"Тут (у Києві — ред.) має бути бюджет, щоб в місті було метро, для того, щоб в людей була холодна і гаряча вода, було опалення", – додав він.

Голосування за бюджет Києва на 2024 рік: що передувало

Перед голосуванням у Київраді під будівлею КМДА зібралися кияни. Вони вимагали, щоб бюджет міста передбачав виділення коштів на потреби Збройних сил України.

Зокрема, учасники акції обурилися нераціональним розподілом коштів у столичному кошторисі. На думку протестувальників, мости та бруківка можуть почекати.

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