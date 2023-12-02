У Києві триватиме комендантська година і на різдвяно-новорічні свята.

У Києві цьогоріч великих новорічних святкувань не планується, однак на Софійській площі за кошти меценатів встановлять головну ялинку країни.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на заступницю голови Ганну Старостенко. При цьому вона нагадала, що вже другий рік поспіль країна живе в умовах війни, у Києві продовжує діяти режим комендантської години, який без винятків триватиме на різдвяно-новорічні свята.

Вона зазначає, що біля головної ялинки буде розташовано фотозону, де будуть розташовані кілька невеличких ялинок з іграшками на гілках. "Заплановано встановити фотозону, де будуть розташовані кілька невеличких новорічних ялинок, прикрашених новорічними іграшками. Кожен охочий зможе взяти іграшку собі на згадку, але перед цим зробити благодійний внесок на підтримку Збройних Сил України", – повідомила Ганна Старостенко.

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Заступниця голови КМДА повідомила, що місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. Також зазначила, що у столиці цьогоріч не буде жодних масових святкувань, зокрема розміщення ярмарок, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не передбачено. За її словами, на Софійській площі відкриють головну ялинку країни, її прикрасять іграшками та енергозберігаючими гірляндами за кошти меценатів. При цьому додала, що підготовка відбувається з урахуванням безпекової ситуації в місті. Старостенко розповіла, що Київські комунальні театри у грудні презентують різноманітні новорічні вистави, а у музеях проведуть майстер-класи зі створення різдвяної атрибутики та дідуха.

Новорічна ялинка в Києві

Керівниця ТОВ "ГЛОБАР-ДЕКОР" Надія Тутенко розповіла нашій журналісці, що в Києві новорічну штучну ялинку заввишки 12-метрів буде прикрашено Гербом України.

При цьому нагадала, що минулого року було ухвалене колегіальне рішення: поки у нас війна в країні, то на ялинці буде розміщений Герб, а різдвяна зірка до нас повернеться вже з перемогою.

Вона зазначила, що все встановлюють за власний рахунок, коштів з державного бюджету не витрачається на цей проект.

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