Чистий продаж валюти Національним банком у липні та серпні був значно нижчим, ніж у попередні місяці.

Обсяг міжнародних резервів України є достатнім для фіксації курсу на поточному рівні, враховуючи перспективи отримання офіційного фінансування від партнерів, поступове налагодження логістики та відповідне зростання експортної виручки.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук під час прес-брифінгу щодо рішень щодо монетарної політики.

"Разове коригування офіційного курсу гривні та додаткові заходи, які були прийняті НБУ для зниження тиску на валютному ринку, сприяли зменшенню дисбалансів на валютному ринку. Чистий продаж валюти Національним банком у липні та серпні був значно нижчим, ніж у попередні місяці. Це разом зі значними обсягами міжнародної фінансової допомоги сприяло збільшенню золотовалютних резервів у серпні – до 25,4 млрд дол. США. Їх достатньо для фіксації курсу на поточному рівні", - зазначив він.

Відео дня

Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Збільшення міжнародних резервів

Міжнародні резерви України в серпні зросли на 13,6% і на 1 вересня 2022 року склали 25,4 млрд дол. США.

За даними Нацбанку, резерви збільшилися на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті та менших інтервенцій Національного банку з продажу валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: