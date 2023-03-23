Китай втратив 229 мільярдерів зі списку Hurun Global Rich List 2023.

У 2022 році понад 400 людей втратили свій статус мільярдерів, більшість з них - з Китаю.

Як повідомляє на Reuters, на різке скорочення кількості мільярдерів вплинуло глобальне посилення грошово-кредитної політики, COVID-19 і репресії Пекіна проти великих технологічних компаній.

Як йдеться в матеріалі, Китай втратив 229 мільярдерів зі списку Hurun Global Rich List 2023. Всього до списку увійшли 3112 осіб проти 3381 роком раніше.

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"Число мільярдерів в світі скоротилося на 8%, в той час як їх загальні статки скоротилися на 10%", - заявив засновник і голова Hurun Report Руперт Хугеверф.

Загальна кількість мільярдерів у Китаї становила 969 станом на 16 січня 2023 року. Показник США - 691 мільярдер.

Серед відомих імен, що випали зі списку, був Сем Бенкман-Фрід, який втратив свої статки в 21 млрд доларів після краху криптовалютної біржі FTX

У Китаї Джек Ма, засновник китайського гіганта електронної комерції Alibaba Group Holding, опустився на 52-е місце з 34-го роком раніше, переважно через регулятивні заходи Китаю щодо його технологічного сектора.

Ситуація з мільярдерами в Китаї

У серпні 2022 року в Шанхаї суд засудив мільярдера Сяо Цзяньхуа до 13 років позбавлення волі за хабарництво та шахрайство. Його компанію Tomorrow Holdings, яка була в центрі всіх махінацій, оштрафували на $8,1 мільярда.

За даними слідства, у 2001-2021 роках Сяо Цзяньхуа передавав акції та об'єкти нерухомості чиновникам взамін на відсутність фінансового нагляду. Загальна сума хабарів склала понад 680 мільйонів юанів (близько $100 мільйонів).

У вересні 2020 року в Китаї бізнесмена посадили на 18 років після того, як той обізвав Сі Цзіньпіна "клоуном". Бізнесмена і екс-керівника будівельної держкомпанії Huayuan Real Estate Grouр Жень Чжицяна засудили до 18 років ув'язнення і штрафу на 4,2 млн юанів (близько 17,5 млн грн - ред.).

Жень обізвав голову КНР Сі Цзіньпіна "клоуном" через те, як той "впорався зі спалахом коронавірусу". У березні 2020 року бізнесмен зник, а в квітні його звинуватили в корупції і відкрили кримінальну справу "за серйозні порушення дисципліни та закону".

У вироку суду написали, що він "добровільно і правдиво визнав всі свої злочини" і оскаржувати рішення не збирається.

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