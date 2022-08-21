Мільярдера засудили до позбавлення волі через шахрайство і хабарі

У Шанхаї суд засудив мільярдера Сяо Цзяньхуа до 13 років позбавлення волі за хабарництво і шахрайство. Його компанію Tomorrow Holdings, яка була в центрі всіх махінацій, оштрафували на $8,1 мільярда.

Про це пише Reuters.

За даними слідства, в 2001-2021 роках Сяо Цзяньхуа передавав акції та об'єкти нерухомості чиновникам взамін на відсутність фінансового нагляду. Загальна сума хабарів склала понад 680 мільйонів юанів (близько $100 мільйонів).

З 2004 року бізнесмен зі своєю компанією через анонімних власників і непрямих акцонерів контролював кілька фінансових установ і фінансових інтернет-платформ, включаючи збанкрутілий Baoshang Bank.

У суді зазначили, що Сяо використовував незаконні доходи для придбання фінансових установ, торгівлі цінними паперами та закордонних інвестицій.

Його визнали винним у незаконному привласненні державних депозитів, зловживанні довірою, нелегальному використанні грошей і хабарництві.

Нагадаємо, раніше в Китаї бізнесмена "посадили" на 18 років після того, як той обізвав Сі Цзіньпіна "клоуном".

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