Через первинне розміщення акцій на біржах США китайські компанії залучили $6,6 млрд.

З початку року компанії Китаю залучили в ході IPO, а також через наступні продажі акцій і через випуск облігацій рекордні $11 млрд.

Про це повідомляє Financial Times.

Читайте такожЮань йде в "цифру". Чи зуміє китайська валюта потіснити доларКитайські компанії ніколи раніше не розміщували свої цінні папери на американських біржах настільки активно.

Це більше, ніж у першому кварталі 2020 року.

За даними Bloomberg, тільки через первинне розміщення акцій на біржах США китайські компанії залучили $6,6 млрд, що також є рекордом.

Серед найбільших IPO поточного року - розміщення виробника електронних сигарет RLX Technology на $1,6 млрд, а також лістинг розробника по Tuya на $947 млн.

Рекордний темп розміщення китайських компаній на американських біржах спостерігається, попри загрозу санкцій проти китайських компаній (якщо влада США підозрює їх у зв'язку з китайськими військовими або урядом, вони можуть заборонити американським компаніям і приватним особам інвестувати і їх цінні папери) і також прийнятий у грудні 2020 року закон, згідно з яким іноземним компаніям може бути заборонено торгуватися на американських біржах, якщо вони не будуть виконувати вимоги щодо зовнішнього аудиту, що виконуються американськими компаніями.

Відповідно до цього закону Нью-Йоркська фондова біржа вже провела делістинг трьох китайських державних компаній - China Telecom, China Mobile і China Unicom. Однак, як відзначають банкіри і юристи по IPO, лістинг в США як і раніше надає китайським групам доступ до ринку з більшою глибиною і більшим охопленням акцій, що вивчаються аналітиками.

Що цьому передувало

16 квітня 2021 року українська фондова біржа ПФТС з 15 квітня допустила до обігу акції американських технологічних компаній Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix і Facebook.

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Автор: Олена Коваленко