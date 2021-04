У списку ПФТС також знаходяться цінні папери ще 8 іноземних емітентів.

Українська фондова біржа ПФТС з 15 квітня допустила до обігу акції американських технологічних компаній Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix і Facebook.

Про це сказано в повідомленні прес-служби біржи.

"Крім зазначених цінних паперів у списку ПФТС також є цінні папери ще 8 іноземних емітентів: Apple Inc, BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK), BLACKROCK FUND ADVISORS, Equity Residential, FERREXPO PLC, MHP SE, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY і U. S. Department of the Treasury", - сказано в повідомленні.

Що таке ПФТС

Фондова біржа ПФТС з 1997 року здійснює професійну діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів України на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Біржа ПФТС є одним з найбільших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів України та підтримує міжрегіональну систему електронних торгів цінними паперами в режимі реального часу.

Автор: Дмитро Шварц