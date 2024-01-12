Також глава держави зараз більш позитивно дивиться на перспективи затвердження у Конгресі США додаткової допомоги для України, аніж ситуація виглядала у грудні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 1 лютого очікує на позитивний результат з розблокування створення Українського фонду на суму 50 млрд євро від Європейського Союзу.

"Що стосується багатомільярдної довготривалої підтримки у розмірі 50 млрд євро - працюємо над тим, щоб мати позитивне рішення 1 лютого. Побачимо з вами 1 лютого реальний результат", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунаком у Києві.

Він сказав, що над цим відбувається щоденна робота.

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"Що стосується допомоги у Вашингтоні - я також дивлюсь на це з більшим позитивом, ніж це було у грудні місяці. Думаю, що ми також дотиснемо до цього результату", - наголосив Зеленський.

Окремо він сказав, що у контексті систем протиповітряної обороні наразі рано говорити про те, що "у нас є комплексний захист нашої держави". "Не вистачає систем Patriot, не вистачає відповідних систем іншого радіуса дії, але, тим не менше, потроху це приходить. Щось вдалося. Про щось нове ми домовилися. Деталі розкривати не буду. Але я погоджуюсь з вами, що відповідних систем, які боряться особливо проти балістики, точно не вистачає Україні", - сказав президент.

Допомога Україні від ЄС

У грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Водночас, президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування надання допомоги Україні. Він впевнений, що Україна буде забезпечена у фінансуванні попри угорське вето.

За даними Financial Times, в ЄС вже готують резервний план для виділення нової допомоги Україні на суму до 20 млрд євро.

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