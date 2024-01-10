Європейська комісія раніше запропонувала створити Український фонд на загальну суму 50 млрд євро на чотирирічний період.

Постійні представники країн-членів Європейського Союзу зробили крок до схвалення фінансової допомоги для України на чотирирічний період - на 2024-2027 роки. Про це йдеться у пресрелізі на сайті Ради ЄС.

Зокрема, сьогодні посли країн-членів ЄС схвалили "частковий переговорний мандат" стосовно пропозиції створити новий єдиний спеціалізований інструмент для підтримки відновлення, відбудови і модернізації України, одночасно підтримуючи її зусилля впроваджувати реформи на шляху до вступу в ЄС.

У цьому зв'язку сказано, що створення Українського Фонду (Ukraine Facility) має об'єднати бюджетну підтримку ЄС для України в єдиний інструмент, що забезпечуватиме послідовну, передбачувану і гнучку підтримку на період 2024-2027 років.

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При цьому, схвалений переговорний мандат не включає питання, пов'язані з бюджетом, особливо щодо загального обсягу фінансування та частки грантів й позик. Це залежатиме від остаточного результату переговорів відносно середньострокового перегляду багаторічної фінансової бюджетної програми ЄС на період 2021-2027.

Водночас, Європейська комісія раніше пропонувала, аби загальний бюджет Українського фонду становив 50 млрд євро - 17 млрд євро на гранти, й 33 млрд євро - на позики.

Також сказано, що в рамках наступних кроків, переговори мають відбуватися між Радою ЄС і Європарламентом. Як тільки буде досягнуто згоди, цю домовленість у вигляді регламенту треба офіційно затвердити на засіданні Ради ЄС і у Європейському парламенті.

Як повідомляє журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у мережі X, Угорщина сьогоднішнє рішення не блокувала. Остаточне рішення щодо створення Українського фонду мають схвалити 1 лютого на саміті ЄС.

Виділення Євросоюзом 50 мільярдів євро Україні - деталі

У грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Водночас, президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування надання допомоги Україні. Він впевнений, що Україна буде забезпечена у фінансуванні попри угорське вето.

За даними Financial Times, в ЄС вже готують резервний план для виділення нової допомоги Україні на суму до 20 млрд євро. А в Німеччині наприкінці 2023 року запевнили, що Україна отримає допомогу в розмірі 50 млрд євро від Євросоюзу, незважаючи на позицію Угорщини.

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