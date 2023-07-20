Уряд має ухвалити рішення щодо націоналізації банку.

Національний банк України ухвалив рішення про виведення з ринку Sense Bank - колишній "Альфа-Банк" і звернувся до уряду щодо його націоналізації.

Про це йдеться у матеріалах регулятора, які є в розпорядженні УНІАН. Згідно з офіційною звітністю, частка Sense Bank становить у банківському секторі 3,2%. Тепер, після можливої націоналізації, частка держави буде 56%.

Зазначається, що власниками опосередкованої істотної участі в банку є громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен та громадянин РФ Андрій Косогов.

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"Пов’язаність власників опосередкованої істотної участі в АТ "Сенс Банк" М. Фрідмана та П. Авена з Росією, яка є країною-агресором та здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року, їх підтримка дій та політики, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив на діяльність банку", - йдеться у матеріалах НБУ.

В Нацбанку зазначили, що через зв’язок власників опосередкованої істотної участі в "Сенс Банку" Фрідмана та Авена з режимом країни-агресора до них були застосовані санкції в Європейському Союзі, Великобританії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів. Також указом президента України до Фрідмана, Авена та Косогова застосовані персональні санкції, зокрема, у формі блокування активів.

"Ураховуючи застосовані санкції, власники прямої та опосередкованої участі в АТ "Сенс Банк" із загальною часткою 100% капіталу банку позбавлені права розпоряджатися власними активами та відчужувати їх у будь-який спосіб. Визнання Національним банком їх ділової репутації небездоганною та заборона використання ними права голосу за належними частками в капіталі банку є наслідком їх власних дій/бездіяльності", - йдеться у повідомленні.

Власники істотної участі в банку не здатні виконувати визначені Законом України "Про банки і банківську діяльність" зобов’язання щодо підтримання на постійній основі рівня капіталу, достатнього для дотримання нормативних значень, установлених Національним банком, та вжиття своєчасних заходів для запобігання настанню його неплатоспроможності. В умовах дії в Україні воєнного стану, запровадженого через повномасштабну військову агресію щодо України з боку Росії, та з урахуванням поточного фінансового стану "Сенс Банку", все вищезазначене становить загрозу для інтересів вкладників та інших кредиторів банку. За таких умов, відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність", Національний банк зобов’язаний ухвалити рішення про виведення системно важливого банку з ринку.

"Важливим аспектом є те, що банк працює, незалежно від того, що була застосована процедура, в звичному режимі. Перехід буде відбуватися максимально комфортно, непомітно і безпечно для клієнтів. З огляду на системну вадливість банку, застосована саме така процедура", - зазначив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний.

Націоналізація банку

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект № 9107−1, який дасть змогу НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників, у тому числі теоретично це може бути "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк"), який належить Михайлу Фрідману.

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