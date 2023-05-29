Законопроект підтримали 305 нардепів.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект № 9107−1, який дасть змогу НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників, у тому числі теоретично це може бути "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк"), який належить Михайлу Фрідману. Як повідомляється на сайті парламенту, таке рішення підтримали 305 депутатів.

Як повідомив у своєму Telegram заступник голови парламентського комітету з питань фінансів Ярослав Железняк, ухвалений закон дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників, але тільки системні.

"Нарешті, Рада схвалила у другому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану № 9107−1", — написав депутат.

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Михайло Фрідман - що про нього відомо

Михайло Фрідман - російський мільярдер, співвласник низки компаній, зокрема - "Альфа груп". У 2022 році увійшов до десятки найбагатших людей Росії.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фрідман потрапив під санкції Великої Британії та Євросоюзу. Зокрема, у Франції заморозили його віллу на Лазурному березі.

В Україні заарештовано його активи в "Альфа-Банку" на 12 млрд грн, а також 469 мільйонів гривень коштів з рахунків у "Альфа-банку".

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