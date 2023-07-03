Корпорація Unilever продовжує працювати в Росії і сплачувати значні податки в російський держбюджет.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як повідомили на сайті відомства, підставою стало те, що, працюючи в РФ, компанія сплачує значні податки в російський держбюджет, тим самим підтримуючи економіку агресора та роблячи свій внесок у продовження війни росії проти України.

Як відомо, компанія є одним зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії. Їй належать понад 400 брендів, зокрема, Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чиста Лінія та інші.

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В НАЗК зазначають, що в РФ в Unilever працюють понад 3 тисячі співробітників. У 2022 році на частку російського бізнесу припало 1,4% обороту Unilever і 2% її чистого прибутку, який в 2022 році зріс на 24,9% в порівнянні з 2021 і склав 8,03 млрд євро. Виручка компанії зросла до 60,1 млрд євро (на 14,5%). Продажі Unilever виросли у всіх категоріях, найбільше — продажі косметики (на 20,8%).

Разом з тим після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія пообіцяла призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції в РФ та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати.

Однак протягом року війни прибуток Unilever Russia подвоївся з 4,8 млрд рублів (56 млн євро) у 2021 році до понад 9,2 млрд рублів (108 млн євро) минулого року.

Крім того, завдяки отриманому значному прибутку ТОВ "Юнілевер Русь" вдалося збільшити капітал до 34,5 млрд рублів у 2022 році з 25,3 млрд рублів у 2021 році або на 37%.

Податків до бюджету РФ за 2022 рік ТОВ "Юнілевер Русь" заплатило близько 50 млн доларів.

Unilever заявляла, що позиція компанії не змінилася щодо ведення бізнесу в РФ, однак підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі продовжують свою роботу, а офіси — операційну діяльність, забезпечуючи присутність брендів у точках продажу.

Внесення компаній до переліку міжнародних спонсорів війни

До переліку міжнародних спонсорів війни вже потрапили понад 20 компаній. Зокрема, серед них є австрійська банківська група Raiffeisen Bank, китайський техногигант Xiaomi, французькі корпорації Yves Rocher та Auchan, транснаціональна корпорація Procter&Gamble (бренди Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice та багато інших), а також Компанія Mondelez International ("Барні", Oreo, Milka тощо).

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