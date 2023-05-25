Компанія має в Росії три заводи та у 2022 році поповнила бюджет країни-терориста на понад 61 млн доларів податків.

Компанія Mondelez International втратила фабрику в Тростянці на Сумщині, що був окупований на початку повномасштабної війни, внаслідок дій російських загарбників, але так і не вийшла з ринку РФ. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло її до переліку міжнародних спонсорів війни.

У НАЗК нагадали, що після початку повномасштабної війни багато бізнесів, які дбають про свою репутацію, частково або повністю покинули російський ринок.

"Але це не про Mondelez International. Судячи з усього, її менеджерів мало турбує той факт, що, сплачуючи чималі податки до держбюджету Московії, компанія робить свій внесок в забезпечення армії агресора", – йдеться у повідомленні.

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За даними НАЗК, інтереси компанії, яка має річний дохід близько 26 млрд доларів і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ "Мон’дэлис Русь".

Ця ТОВ має три заводи: фабрику "Большевик", яка випускає печиво "Юбилейное", OREO, "Медвежонок "Барни" та крекери TUC, виробництво у Покрові (шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka та батончик Picnic), а також завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls).

Зазначається, що компанія є лідером ринку кондитерських виробів в категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти, а також посідає друге місце в категорії жувальна гумка та карамельки.

За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав 339 млн доларів (+303% за рік), виручка – понад 1 млрд доларів (+38% за рік). Відтак, бюджет країни-терориста компанія поповнила на понад 61 млн доларів податків.

"Це – суха фінансова статистика, яка вимірюється життями українських дітей, які більше ніколи не скуштують "Ведмедика "Барні", – наголосили у НАЗК.

За даними нацагентства, після російського вторгнення в Україну співробітники Mondelez в Балтійському регіоні, що охоплює Литву, Латвію та Естонію, надіслали петицію генеральному директору компанії Дірку Ван де Путу з проханням припинити весь бізнес в Росії, на що Mondelez відреагувала формально – оголосила про призупинення нових інвестицій та вкладень у рекламу в Росії. Однак, судячи з фінансових показників, російський ринок для компанії залишається перспективним.

"Mondelez публічно афішує свою благодійну допомогу дітям, які постраждали від російського вторгнення в Україну. Проте водночас лукаво розширює свою діяльність в країні-агресорці й продовжує сплачувати значні кошти до її держбюджету. Який витрачається в тому числі й на ракети, що вбивають українських дітей", – наголосили у відомстві.

Знищення фабрики Mondelez в Україні під час війни

Тростянець в Охтирському районі Сумщини з перших днів повномасштабної війни в Україні і до 26 березня 2022 року перебував під російською окупацією.

Окупанти завдали чимало шкоди невеликому населеному пункту, зокрема, було зруйновано та пограбовано фабрику Mondelēz, де й виготовлялися різноманітні популярні солодощі (шоколад Milka та Korona, печива Oreo, TUC, Belvita, бісквітні тістечка "Ведмедик "Барні", чипси "Люкс", льодяники Halls та багато іншого) і працювало близько 1500 місцевих мешканців.

Мер Тростянця Юрій Бова після звільнення населеного пункту зазначав, що збитки від пожежі на фабриці склали близько 10 млн доларів США.

Перелік міжнародних спонсорів війни - що це і хто потрапив

З початку повномасштабного вторгнення сотні компаній покинули російський ринок або призупинили операції в РФ, закривши свої офіси та продавши потужності. Водночас, ще достатньо велика кількість відомих компаній із значним обсягом доходів продовжують вести бізнес в РФ та поповнювати російський бюджет.

До переліку міжнародних спонсорів війни вже потрапили понад 20 компаній. Зокрема, угорський OTP Bank. З цієї причина Угорщина погрожує блокувати санкції проти Росії, які запроваджує Євросоюз.

Також до переліку потрапили австрійська банківська група Raiffeisen Bank, китайський техногигант Xiaomi, французькі корпорації Yves Rocher та Auchan.

В переліку й транснаціональна корпорація Procter&Gamble (бренди Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice та багато інших).

Як пояснювали в Національному агентстві з питань запобігання корупції, до переліку потрапляють іноземні компанії, які незважаючи на визнання міжнародною спільнотою росії країною агресором та санкційні обмеження, продовжують співпрацю із нею, а також особи, які є бізнес-партнерами чи керівниками компаній, пов’язаних з підсанкційними російськими олігархами.

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