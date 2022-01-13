Водночас необхідно декларувати спеціальний рахунок.

"Ковідну тисячу", отриману в рамках програми "єПідтримка", не потрібно декларувати.

Про це повідомляє у Facebook Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

В повідомленні зазначається, що програма для вакцинованих громадян "єПідтримка" "вже працює на повну".

"Чи потрібно вказувати тисячу гривень як дохід? Ні, адже ці кошти не є доходом для цілей декларування", - наголошують у НАЗК.

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В повідомленні зазначається, що грошову допомогу у розмірі 1 тис. грн від держави вакциновані громадяни отримають не готівкою, а як цифровий ваучер, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг і товарів. До того ж, якщо їх не використати протягом 4-х місяців, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

"Оскільки кошти, отримані в рамках програми, будуть надаватись виключно в безготівковій формі, зараховуватимуться на спеціальний рахунок, не підлягатимуть оподаткуванню, то такі кошти не є доходом. Отже, їх не потрібно буде зазначати у декларації", - наголошують у НАЗК.

В той же час в Агентстві зазначають, що необхідно декларувати спеціальний рахунок.

"Рахунок необхідно зазначити у розділі 12.1. "Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї", - наголошують у НАЗК. При цьому нагадують, що для громадянина, який бажає взяти участь у програмі, буде відкриватись віртуальний рахунок, і якщо такий рахунок буде відкрито протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (для декларації перед звільненням) або станом на кінець звітного періоду (для декларацій всіх видів), то його потрібно буде декларувати.

"Важливо: відкритий поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування допомоги в рамках програми "єПідтримка" закривається банком (без заяви отримувача допомоги) через 4 місяці з дня зарахування допомоги, незалежно від факту її використання", - наголошують в НАЗК і нагадують, що кампанія декларування триває до 31 березня 2022 року.

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