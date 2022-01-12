6 січня Україна ввела бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх охочих вакцинованих віком від 18 років.

В Кабінеті міністрів очікують, що 2022-й стане роком завершення пандемії коронавірусної хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час першого в цьому році засідання уряду.

"Ми сподіваємося, що 2022 рік стане роком завершення пандемії у тому вигляді, в якому вона була попередні два роки", - сказав він.

Також Шмигаль нагадав, що станом на сьогодні майже 50% дорослого населення України вже вакциновані від коронавірусу.

Читайте такожЗа добу на коронавірус захворіли понад 7 тисяч українців, 193 пацієнти померли

Як повідомляв УНІАН, 6 січня Україна ввела бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх охочих вакцинованих віком від 18 років.

Сьогодні, 12 січня, у Національній академії наук України заявили, що динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів дозволяє зробити висновок, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини: