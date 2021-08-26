Найбільш збитковими підприємствами стали ті, що працюють у сфері організації харчування.

За результатами першого півріччя 2021 року 25,4% великих і середніх підприємств, зареєстрованих в Україні, працюють зі збитками.

Про це повідомила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

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Згідно з оприлюдненими матеріалами, загальний збиток підприємств за результатами першого півріччя склав 76,8 млрд грн.

Найбільш збитковими підприємствами стали ті, що працюють у сфері тимчасового розміщення та організації харчування (55,3% від загальної кількості в даному сегменті ринку), мистецтва, спорту, розваг і відпочинку (53,3%), транспортної, поштової та кур'єрської діяльності (44,8%).

Зазначається, що загальний прибуток підприємств у першому півріччі склав 461,7 млрд грн, що на 76% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Споживча інфляція в Україні в червні в річному вимірі - у порівнянні з червнем 2020 року склала 9,5%, залишившись на рівні показника в травні.

Національний банк України зберіг дисконтна ставка на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

22 липня 2021 року Національний банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 8% до 9,6% у 2021 році.

Промислове виробництво в Україні в липні 2021 року в річному вираженні - до липня 2020 року - без урахування коригування на ефект календарних днів збільшилася на 0,2%.

Автор: Богдан Слуцький