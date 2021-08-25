У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в липні збільшилося на 3,2% без урахування сезонної коригування і на 1,3% - з урахуванням коригування.

Промислове виробництво в Україні в липні 2021 року в річному вираженні - до липня 2020 року - без урахування коригування на ефект календарних днів збільшилася на 0,2%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів промвиробництво збільшилося в липні в річному вираженні на 0,9%.

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У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в липні збільшилося на 3,2% без урахування сезонної коригування і на 1,3% - з урахуванням коригування.

У розрізі основних видів діяльності: у добувній промисловості та розробці кар'єрів у липні цього року зростання виробництва порівняно з липнем 2020 року склало 4%, у переробній промисловості спостерігалося скорочення на рівні 1,8%, у постачаннях електроенергії, газу та кондиційованого повітря виробництво збільшилося на 2,2%.

У розрізі основних промислових груп: виробництво товарів проміжного споживання зросло на 9,8%, а по споживчих товарах тривалого користування спостерігалося зростання на 5,4%.

По інвестиційних товарах спостерігалося скорочення виробництва на 1,8%, а по споживчих товарах короткострокового користування спостерігалося падіння - на 15,3%.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Споживча інфляція в Україні в червні в річному вимірі - у порівнянні з червнем 2020 року склала 9,5%, залишившись на рівні показника в травні.

Національний банк України зберіг дисконтна ставка на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

22 липня 2021 року Національний банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 8% до 9,6% у 2021 році.

Автор: Богдан Слуцький