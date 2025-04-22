За словами нардепа, законопроєктом пропонується найзрозуміліша модель – оподаткування прибутку.

У четвер, 24 квітня, парламентський комітет розглядатиме проєкт закону про оподаткування віртуальних активів. Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев у Telegram.

"Важливі новини щодо крипти. В четвер виносимо законопроект про віртуальні активи на комітет. Понад 200 сторінок. Складний документ, який об’єднує всі основні питання щодо криптоактивів. Регулювання обігу, статус регуляторів, оподаткування", - написав він.

Гетманцев, зокрема, анонсував два пункти із законопроєкту:

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Оподаткування. Пропонується найпростіша і найзрозуміліша модель – оподаткування прибутку. Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів. Перехідний період. Передбачається, що протягом року людина може продати й задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому.

"Більше про законопроєкт розповім в четвер після комітету", - додав депутат.

Оподаткування криптовалюти - останні новини

У квітні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) опублікувала документ матриці оподаткування віртуальних активів, в якому зазначені можливі варіанти податків на криптовалюту. Зокрема, зазначалося, що ставка оподаткування може складати 18% ПДФО + 5% військового збору або ж 5% та 9% пільгової ставки.

В свою чергу, нардеп Данило Гетманцев тоді зауважив, що опублікована комісією матриця "не має жодного звʼязку з реальністю".

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