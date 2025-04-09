За словами нардепа Данила Гетманцева, зараз ведеться робота над відповідним законопроєктом.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України опублікувала документ матриці оподаткування віртуальних активів, в якому зазначені можливі варіанти податків на криптовалюту.

Як йдеться на сайті відомства, НКЦПФР активно працює над створенням законодавчого поля для регулювання ринку віртуальних активів. Зокрема, на робочій групі при Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики парламенту триває регулярна робота над законопроєктом.

Зазначається, що для комісії важливо окреслити усім залученим сторонам переваги та недоліки різних моделей. З цією метою була розроблена матриця оподаткування, де наочно продемонстровано, як різні варіанти можуть впливати на ринок і податкову відповідальність.

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"У цифрову епоху питання податків для криптовалюти - не гіпотеза, а реальність, що дуже швидко наближається. Завдання матриці, яку розробила НКЦПФР - допомогти відповідальним органам прийняти зважене рішення. І під час цього процесу важливо враховувати переваги та недоліки кожної моделі, адже ці аспекти можуть критично впливати на ринок і податкову відповідальність", - зазначив голова комісії Руслан Магомедов.

Згідно з документом, об'єктом оподаткування може бути чистий дохід (доходи за мінусом витрат) чи виручка. Момент визначення доходу може бути визначений за загальним правилом – визнання доходу в момент отримання, як компенсації за товари/послуги, чи в момент відчуження віртуальних активів в обмін на інші активи (що є стандартним підходом країн ЄС). Інший варіант – визначення доходу в момент обміну віртуальних активів на валютні цінності чи на інші, не цифрові, активи.

Ставка оподаткування може складати 18% ПДФО + 5% військового збору або ж 5% та 9% пільгової ставки.

Також документ визначає варіанти доходів, що можуть бути звільнені від оподаткування. Це може бути шляхом встановлення фінансового ліміту, як в деяких країнах, чи звільнення для певних категорій доходів (дарування віртуальних активів, переказ між гаманцями платника податків, пожертви).

В свою чергу, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив, що наразі лише ведеться робота над законопроєктом щодо оподаткування віртуальних активів, а опублікована комісією матриця " не має жодного звʼязку з реальністю".

"Щойно завершили робочу групу з законопроекту з віртуальних активів. Не хочу загадувати, але багато що говорить, що до кінця квітня ми винесемо законопроект у першому читанні на комітет", - написав нардеп у Telegram.

Він наголосив, що законопроєкт буде винесено на комітет, а потім в залу парламенту тільки на перше читання.

"На жаль, хлопці з Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку знову не розібралися і опублікували якусь відому тільки їм "матрицю" оподаткування крипти, що не має жодного зв'язку з реальністю. Не звертайте уваги, в комісії таке трапляється на кожному кроці. Власне, тому ми і хочемо, щоб криптою займалися дорослі", - додав депутат.

Віртуальні активи в Україні - головні новини

У 2023 році у Верховній Раді було зареєстровано законопроект, який пропонує обкладати податком операції з криптовалютою. Його метою, згідно з текстом, є запровадження легального та працюючого ринку з віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування. До цього часу законопроєкт не розглядався парламентом.

У 2022 році Верховна Рада повторно, після вето президента, прийняла закон про віртуальні активи (так званий "закон про біткоїн"), який передбачав законодавче врегулювання ринку цифрових активів.

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