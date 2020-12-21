Цей прогноз збігається з падінням, прогнозованим урядом.

Падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року складе 4,8% валового внутрішнього продукту.

Читайте такожШмигаль розповів, що чекає на Україну до кінця року, та до якої інфляції готуватисяПро це під час прес-конференції повідомила директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан.

"Наша економіка виявилася набагато більш стійкою до кризи, ніж ми боялися навесні, коли робилися прогнози, коли починався локдаун. За оцінками нашого інституту, у 2020 році економіка скоротиться на 4,8%, це падіння реального ВВП. Це навіть краще за наш найоптимістичніший сценарій", - сказала вона, додавши, що цей прогноз збігається з падінням, прогнозованим урядом.

За її словами, позитивно на пом'якшення падіння економіки вплинули стійке споживання домогосподарств, низька інфляція, надходження від заробітчан, а також не таке велике скорочення експорту.

Що цьому передувало

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.

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Автор: Дмитро Шварц