Іноземні заробітчани ризикують і їдуть в більш заможні країни Європи в пошуках роботи, хоч і знають, що в разі арешту більше не зможуть перетнути кордон.

Дедалі більше громадян України, використовуючи фальшиві візи Польщі з дозволом на працевлаштування, приїжджають в Німеччину, Чехію і країни Скандинавії. Заробляють на цьому злочинні угруповання.

Читайте такожУ Польщі під час затримання загинув український заробітчанин: поліція застосувала електрошокерПро це пише Rzeczpospolita з посиланням на дані прикордонних служб Польщі й Німеччини. Наплив нелегальних українських іммігрантів у ФРН "триває роками". І їхні заробітки там в 2-2,5 рази вищі, ніж в Польщі, і в 5 разів більші, ніж в Україні. Однак, це явище посилилося впродовж останніх місяців, коли через пандемію коронавірусу безвізовий рух між Польщею і Німеччиною був призупинений.

"Але тиск на заробітчан настільки великий, що вони все одно ризикують", - сказав виданню неназваний прикордонник.

З березня Берлін відкрив свій ринок праці для кадрів з-за меж Євросоюзу. Але візи все одно видає дуже рідко. Крім того, щоб їх отримати, потрібно знати німецьку мову. Багато українців розглядають Польщу як транзитну країну. Тому вони намагаються в'їхати на польську територію, щоб звідти продовжити рух далі.

"Їдуть в основному в Німеччину. Ризикують навіть знаючи, що якщо їх спіймають на нелегальній роботі, вони не зможуть пізніше знову приїхати", - сказала прес-секретар Надоджаньского відділу прикордонної служби Польщі Йоанна Конєчняк. Її відділ затримує таких мігрантів на західному кордоні країни.

Читайте такожRzeczpospolita: Україна і Польща борються за одних і тих же людейЇх також затримують в Німеччині. У вересні на вимогу прокуратури Наумбургу 800 поліцейських обшукали 60 помешкань і фірм у 5 федеральних землях, шукаючи нелегалів, які працювали в основному на підприємствах з переробки м'яса. Банда, якою керували німці й поляки, через агенції з тимчасового працевлаштування, за півроку перевезла в Німеччину 82 людей. Під час обшуків поліція виявила ще 44 працівника з фальшивими документами громадян ЄС. Такі "оборудки" повинні були принести банді 1,5 мільйони євро.

Поліція Німеччини веде розслідування у справі про 1,4 тисяч випадків нелегального проживання й працевлаштування в країні. У більшості цих випадків йдеться про жінок з України, яких найняли на роботу за посередництва польських фірм на українській території. За словами директора рекрутингової агенції Gremi Personal Томаса Богдевича, в Україні "процвітає бізнес посередників і перевізників, готових доставити українських робітників в Німеччину, Чехію чи Австрію транзитом, наприклад, через Угорщину".

"Українські трудові мігранти дедалі частіше намагаються в'їхати і працювати в цих країнах на підставі польських робочих віз чи навіть звичайних дозволів на роботу. Для працевлаштування в Європі використовують фальшиві дозволи на роботу, фальшиві паспорти Румунії чи Угорщини або чеські робочі візи", - сказав Богдевич.

Читайте такожНімецький залізничний концерн зацікавився спеціалістами з УкраїниЗбільшення кількості порушень, пов'язаних з трудовою міграцією в Європу, відображена в статистичних даних польських прикордонників. Кількість людей, яких у Польщі спіймали з фальшивими документами, зросла на 100%, - йдеться в звіті Головного управління Прикордонної служби країни. Станом на вересень були затримані 1023 людей з несправжніми дозволами на проживання чи перетин кордону Польщі. Минулого року за аналогічний період таких випадків було 584.

Чому весь процес заснований саме на польських документах? Тому що їх легко отримати. І організована злочинність цим користується. З 2008 року Варшава схвалила спрощену процедуру працевлаштування людей з сусідніх країн. Достатньо надати так звану заяву про намір найняти на роботу іноземця. Такий документ видається на півроку. Якщо потрібно лишитися в Польщі на довше, доведеться подати заявку на візу і дозвіл на роботу. І цю схему останнім часом почали використовували як шлях в Західну Європу.

За даними компанії Personal Service, 40% українців шукають роботу в Німеччині, де вони могли б заробити в двічі більше, ніж в Польщі.

Українські заробітчани в Польщі: що про це відмо?

У Польщі офіційно працює 507 тисяч українських заробітчан.

Загалом у сусідній країні працевлаштовано щонайменше 700 тисяч іноземців.

Найбільша кількість іноземців, які зверталися до соцзахисту, були громадяни України - 507 тисяч, Білорусі - 46,2 тисячі та Грузії - 11,1 тисячі.

З усієї кількості іноземців, які отримували поліс соцстрахування протягом останніх 16 років - 75% саме українці.

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Переклад: Лесь Димань