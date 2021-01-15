За словами Шевченка, Україна увійшла до коронакризи в набагато кращому стані, ніж це було під час світової фінансової кризи 2008 року.

Фінансовий сектор в Україні проходить світова криза з істотним запасом міцності.

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Як повідомила прес-служба Національного банку України, про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко в ході Міжнародної конференції The Central & Eastern European Forum 2021.

"Україна увійшла до коронакризи в набагато кращому стані, ніж це було під час світової фінансової кризи 2008 року. Зростання ВВП було стабільним, інфляція і дефіцит поточного рахунку були помірними, Національний банк України мав достатні резерви, а банківський сектор і державні фінанси були здоровими", - цитує прес-служба Шевченка.

Голова НБУ розповів також про основні кроки центрального банку для відновлення економіки. Це, зокрема, зниження облікової ставки до найнижчого в історії рівня в 6% річних, надання довгострокових кредитів рефінансування на термін до 5 років, розширення переліку прийнятної застави від банків, а також введення процентного свопу, який можуть використовувати банки для зменшення процентного ризику.

Також Шевченко зазначив, що у 2020 році інфляція потрапила в цільовий діапазон Національного банку 5% +/- 1 п.п., а міжнародні резерви у 2020 році досягли восьмирічного максимуму – 29,1 мільярда доларів.

Крім того, падіння ВВП, за словами голови Нацбанку, виявилося нижче, ніж очікувалося. Навесні прогнозувалося зниження ВВП на 6%, однак, за даними Мінекономіки, за 11 місяців падіння було не таким глибоким - 4,7%.

"Ключовою умовою для збереження макростабільності в Україні залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Сьогодні переговори з нашими партнерами тривають. Реалізація програми stand-by дозволить забезпечувати макроекономічну стабільність, необхідну для впевненого і безперервного відновлення української економіки", - наводяться в повідомленні слова Шевченка.

Що цьому передувало

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року становитиме не більше 5% валового внутрішнього продукту.

Мінекономіки зберігає базовий макропрогноз щодо падіння ВВП України на 4,8% за підсумками 2020 року.

Споживча інфляція в Україні в грудні 2020 року в річному вираженні склала 5%, прискорившись з 4,1% роком раніше.

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Автор: Катерина Жирій