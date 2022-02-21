На думку глави МЗС, ЄС має продемонструвати, що не лише говорить про санкції, але й підтверджує слова діями.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує від Ради Європейського Союзу ухвалення конкретних рішень, в тому числі запровадження частини санкцій проти Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів.

"Ми очікуємо на рішення. Є багато рішень, які Європейський Союз може ухвалити зараз, щоб надіслати чіткі сигнали Росії, що її ескалація не буде толеруватися, і що Україна не залишиться на одинці", - сказав він.

За словами Кулеби, це має включати не лише політичні сигнали, але і також передбачати дуже конкретні кроки. Зокрема, як уточнив міністр, йдеться про "підтримку нашого оборонного сектору, підтримку кібербезпеки України, і застосування частини санкцій".

"Це повідомлення, яке я передам моїм колегам сьогодні. Ми вважаємо, що є вагомі і законні причини застосувати принаймні деякі санкції зараз, аби продемонструвати, що Європейський Союз не лише говорить на словах про санкції, а й також крокує цим шляхом", - наголосив глава МЗС.

Також він підкреслив, що атака Росії на Україну розпочалася у 2014 році, а останні події на Донбасі свідчать про те, що Росія вдалася до загострення ситуації у гібридний спосіб.

"Ми бачимо кампанії з дезінформації, ми бачимо кібератаки, ми бачимо поширення про Україну відкритої хибної інформації, і ми бачимо посилену воєнну діяльність", - резюмував Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 21 лютого, віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що санкції проти Росії на випадок подальшого вторгнення її військ в Україну підготовлені, але він сподівається, що їх не доведеться застосовувати завдяки уникненню нової війни. Глава європейської дипломатії висловив готовність скликати окреме засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, якщо ситуація вимагатиме запровадження обмежувальних заходів.