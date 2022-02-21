Йдеться про експорт деяких товарів та обмеження доступу до міжнародних фінансових ринків.

Євросоюз вже напрацював пакет жорстких санкцій проти Росії, якщо вона зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкрила деякі деталі санкцій.

Про це пише Reuters.

За її словами, у разі нового вторгнення в Україну Росію відріжуть від міжнародних фінансових ринків. Також вона не зможе отримати доступ до основних експортних товарів.

"Росія в принципі буде відрізана від міжнародних фінансових ринків… Рух до санкцій настільки величезний і значний, що ми знаємо, що завжди повинні дати Росії шанс повернутися до дипломатії та за стіл переговорів. Це вікно ще відкрите", - сказала фон дер Ляєн.

Президентка ЄК зауважила, що санкції будуть накладені на "всі товари, які Росії терміново потрібні, щоб модернізувати та диверсифікувати свою економіку, і які ми виробляємо". Фон дер Ляєн наголосила, що "їм немає заміни".

Очільниця Єврокомісії також наголосила, що слабкістю Росії є її залежність від експорту викопного палива.

"Вона становить дві третини експорту (Росії – УНІАН), і половина російського бюджету залежить від цього", – сказала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель запропонував Раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ схвалити пакет жорстких санкцій проти Російської Федерації у разі подальшого вторгнення в Україну.

Глава європейської дипломатії також заявив про відсутність доказів відведення певних підрозділів російських військ від українського кордону.

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