Американську валюту в "ПриватБанку" можна продати за курсом 36,72 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,22 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро збільшився на 5 копійок - до 40,30 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,72 грн/дол., євро - 39,30 грн/євро.

Курс під час війни

Курс долара в Україні до кінця 2023 року може не перевалися за 40 грн/дол., як прогнозувалося раніше. Як розповів співзасновник інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко, на це впливає великий обсяг міжнародної допомоги, яку отримує країна від західних союзників.

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"Особисто я налаштований оптимістично. Ми прогнозували інфляцію на 2023 - й у 15%, курс - 40 грн/дол., резерви - 31 мільярд доларів. Але бачимо, що економічна ситуація більш позитивна, ніж очікували. З урахуванням нинішньої динаміки міжнародної допомоги, у нас вищі шанси мати більше резервів на кінець року і кращий курс валют", - зазначив він.

За його прогнозом, курс долара в Україні до кінця поточного року має бути стабільним, враховуючи резерви та обсяги надходження допомоги.

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