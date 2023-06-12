Продати долар в середньому можна за курсом 36,90 грн, євро – 39,78 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 12 червня, залишився на рівні попереднього показника - 37,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні сьогодні послабився на 5 копійок і становить 40,45 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,90 грн за дол., євро – 39,78 грн за євро.

Що відбувається з курсом

Співзасновник інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко прогнозує, що курс долара в Україні до кінця 2023 року може не перевалися за 40 грн/дол., як прогнозувалося раніше. За його прогнозом, курс долара в Україні до кінця поточного року має бути стабільним, враховуючи резерви та обсяги надходження допомоги.

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий прогнозує, що курс долара в Україні протягом найближчих днів навряд чи значно зміниться, коливання будуть не суттєвими і в межах норми.

За його словами, готівковий курс наступного тижня буде стабільним з незначними поточними коливаннями: вартість долара коливатиметься в діапазоні від 37 до 38 гривень, а євро - від 40 до 41 гривні.

Експерт назвав фактори, які впливатимуть на ситуацію на валютному ринку. Серед них - заходи НБУ щодо збереження балансу, а також ситуація на фронті.

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