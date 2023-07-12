Американську валюту можна продати за курсом 36,60 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 12 липня залишився на рівні попереднього дня - 37,20 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро залишився на рівні попереднього дня - 41,00 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,60 грн/дол., євро - 40,00 грн/євро.

Курс під час війни

Протягом червня 2023 року українці продавали валюти більше, ніж купували. Така тендеція зафіксована вперше з липня минулого року.

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Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, все залежатиме від зернових угод та рішень НБУ. "Є перспектива коливань, але ми її не очікуємо найближчого тижня. Ці коливання будуть визначені якраз проблемами із зерновою угодою, блокуванням портів, проблемами з експортним припливом валюти, і саме це в майбутньому призведе до того, що потрібно буде переглядати курс, оскільки погіршиться баланс. Я б припускав, що ми зіткнемося з цією проблемою до кінця літа, але головним чинником цього руху будуть наступні дії НБУ", - зазначив експерт.

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