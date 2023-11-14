Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 14 листопада, послабшав на 5 копійок – до 37,55 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 40,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,05 грн, євро - за курсом 39,40 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також незмінний і складає 40,65 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 14 листопада, залишився на попередньому рівні – 37,80 грн за долар в середньому.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,78 грн/дол. (продати долар можна за 37,68 грн), євро – 40,37 грн/євро (курс продажу – 40,20 грн/євро).

У проекті державного бюджету на 2024 рік представники уряду закріплювали вартість долара в наступному році на рівні 41,4 грн/дол., проте в підсумку в остаточному і ухваленому проекті держбюджету Рада знизила курс з 41,4 грн/дол до 40,7 грн/дол.

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