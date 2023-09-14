Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,82 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 14 вересня, подорожчав на 10 копійок – до 38,00 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 41,10 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,40 грн, євро - за курсом 40,10 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 17 копійок – до 40,82 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 14 вересня, послабшав на 10 копійок – до 38,30 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні послабшав на 15 копійок і складає 41,35 грн за євро.

Згідно з даними Макроекономічного та монетарного огляду Національного банку, нещодавнє послаблення готівкового курсу гривні, що спостерігалося останніми тижнями, було пов’язане з сезонним чинником - підвищенням попиту на іноземну валюту. Крім цього, на ситуативне послаблення національної валюти вплинуло анулювання ліцензії великому обміннику за систематичні порушення.

На покращення ситуації вплинув дозвіл НБУ продавати населенню валюту онлайн в межах ліміту 50 тис. гривень на місяць в одному банку, а також збільшення зі 100 до 200 тисяч гривень ліміту на купівлю валюти з подальшим розміщенням на депозит.

Вас також можуть зацікавити новини: