Продати долар можна в середньому за курсом 37,70 грн, євро – 40,60 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 14 вересня, послабшав на 10 копійок – до 38,30 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні послабшав на 15 копійок і складає 41,35 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,70 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,60 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 13 вересня, залишився на рівні попереднього показника - 37,90 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 41,10 грн за євро.

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Керівники опитаних Європейської Бізнес Асоціацією компаній очікують на валютний курс у 41 грн за долар наступного року. Так, у бюджетах на 2024 рік керівники компаній закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн за 1 долар. Для порівняння, на 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/дол., а у 2021-2022 роках - 29 грн/дол.

Аналітики компанії Dragon Capital вважають, що протягом 2024 року гривня буде помірно послаблюватися до 41 грн/дол. До кінця 2023 року, згідно з оновленим макроекономічним прогнозом компанії, офіційний курс гривні очікується на рівні 36,6-37,5 грн/дол.

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